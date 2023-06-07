Терористи мають бачити, що за терор карають: Зеленський закликав світ реагувати на підрив Каховської ГЕС

Усі терористі у світі мають бачити і знати, що за терором слідує покарання від згуртованого світу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні щодо російського екоциду внаслідок підриву Каховської ГЕС.

– Я звертаюся до всіх у світі, хто цінує життя. Сьогодні на нашій українській землі російські окупанти скоїли найбільший злочин екоциду, і не лише за час цієї війни, а за десятки років. Фактично знищене Каховське водосховище – одне з найбільших в Україні. Воно вміщало 18 млрд куб. води, – сказав президент.

Він нагадав, що усі споруди Каховської ГЕС та сама дамба перебували на окупованій території і знаходились під повним контролем російських окупантів.

– Ще восени минулого року ми мали інформацію про мінування окупантами дамби Каховської ГЕС. Вони зробили це спеціально, – сказав Володимир Зеленський.

Він перелічив декілька причин, через які РФ вдалась до такого екоциду.

– По-перше, для шантажу світу. По-друге, щоб підірвати дамбу й використати повінь як зброю. Власне це й сталося. У зоні затоплення – райони, де жили до війни понад 100 тис. людей. Зараз там залишаються принаймні десятки тис. людей, – сказав він.

Глава держави наголосив, що Каховське водосховище забезпечувало питною водою частину України – міста й села із сотнями тисяч людей. Крім того, завдяки водосховищу забезпечувались водою фермери та аграрне виробництво півдня та центру України.

– Плюс знищення дамби й водосховища – це рукотворний удар по навколишньому природному середовищу, після якого доведеться відновлюватися десятки років. Триває евакуація людей із зони затоплення – майже 80 населених пунктів під загрозою, – сказав він.

Президент додав, що внаслідок теракту росіян утворилась пляма з нафтопродуктів – щонайменше 150 тонн, які відносить течією в Чорне море.

– Ми ще поки не можемо спрогнозувати, яка кількість хімікатів, добрив і нафтопродуктів, що зберігалися в затоплених районах, потрапить у річки та море, – сказав він.

Український лідер каже, що вже зараз можна виокремити декілька очевидних речей.

– Перше: такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам треба було свідомо мінувати, підривати, руйнувати. Друге: жодна країна світу не має залишитися наодинці проти такого терору, і я вдячний всім, хто допомагає Україні. Третє: потрібна негайна й максимальна реакція світу на російський терор. Від Ради безпеки ООН до кожної міжнародної інституції. Кожна держава, кожен лідер, – сказав він.

Глава держави наголосив, що російські терористи повинні піти з усієї нашої території, кожен метр якої вони “намагаються використати заради зла й катастрофа”.

Президент додав, що чим швидшою буде деокупація українських територій, тим швидшою буде встановлення безпеки.

– Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло. Всі інші терористи у світі повинні побачити, що терор карається світом, – сказав він.

У проти 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію.

У Києві вже заявляли, що мають докази навмисного руйнування дамби. В Офісі президента також запевнили, що спричинена гуманітарна та екологічна катастрофа не зможе зупинити плани ЗСУ.

Джерело : Офіс президента

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