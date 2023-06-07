Террористы должны видеть, что за террор наказывают: Зеленский призвал мир реагировать на подрыв Каховской ГЭС

Все террористы в мире должны видеть и знать, что за террором следует наказание от сплоченного мира.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении относительно российского экоцида в результате подрыва Каховской ГЭС.

— Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет. Фактически уничтожено Каховское водохранилище — одно из крупнейших в Украине. Оно вмещало 18 млрд куб. воды, — сказал президент.

Он напомнил, что все сооружения Каховской ГЭС и сама дамба находились на оккупированной территории и находились под полным контролем российских оккупантов.

— Еще осенью прошлого года мы имели информацию о минировании оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Они сделали это специально, — сказал Владимир Зеленский.

Он перечислил несколько причин, по которым РФ прибегла к такому экоциду.

— Во-первых, для шантажа мира. Во-вторых, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие. Собственно это и произошло. В зоне затопления — районы, где жили до войны более 100 тыс. человек. Сейчас там остаются по крайней мере десятки тыс. человек, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Каховское водохранилище обеспечивало питьевой водой часть Украины — города и села с сотнями тысяч людей. Кроме того, благодаря водохранилищу обеспечивались водой фермеры и аграрное производство юга и центра Украины.

— Плюс уничтожение дамбы и водохранилища — это рукотворный удар по окружающей природной среде, после которого придется восстанавливаться десятки лет. Продолжается эвакуация людей из зоны затопления — почти 80 населенных пунктов под угрозой, — сказал он.

Президент добавил, что в результате теракта россиян образовалось пятно из нефтепродуктов — не менее 150 тонн, которые относит течением в Черное море.

— Мы еще пока не можем спрогнозировать, какое количество химикатов, удобрений и нефтепродуктов, которые хранились в затопленных районах, попадет в реки и море, — сказал он.

Украинский лидер говорит, что уже сейчас можно выделить несколько очевидных вещей.

— Первое: такое преступление экоцида не могло бы произойти просто в результате обстрела дамбы. Чтобы уничтожить ее, российским силам надо было сознательно минировать, взрывать, разрушать. Второе: ни одна страна мира не должна остаться в одиночку против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине. Третье: нужна немедленная и максимальная реакция мира на российский террор. От Совета безопасности ООН до каждой международной институции. Каждое государство, каждый лидер, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что российские террористы должны уйти со всей нашей территории, каждый метр которой они “пытаются использовать ради зла и катастрофы”.

Президент добавил, что чем быстрее будет деоккупация украинских территорий, тем быстрее будет установление безопасности.

— Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС — со всех точек зрения в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы — это зло. Мы должны остановить российское зло. Все другие террористы в мире должны увидеть, что террор наказывается миром, — сказал он.

В против 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

В Киеве уже заявляли, что имеют доказательства преднамеренного разрушения дамбы. В Офисе президента также заверили, что вызванная гуманитарная и экологическая катастрофа не сможет остановить планы ВСУ.

Источник : Офис президента

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