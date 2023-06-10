Евакуація на воді та суші: що відбувається в Херсоні та як переживають люди дні потопу

П’ятий день поспіль Херсон та область потерпають від потопу, який стався внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами вночі 6 червня.

За інформацією МВС України на 10 червня 9:00 відомо, що з підтоплених територій евакуйовано 2 588 осіб. За попередніми даними, загалом підтоплено 35 населених пунктів (3 763 будинки) на правому березі Дніпра, 14 – на тимчасово окупованому.

Також відомо про загиблих, травмованих і безвісти зниклих.

Фактам ICTV вдалося поспілкуватися з волонтерами Херсона, які перебувають в епіцентрі подій. Вони розповіли, що зараз відбувається в місті, показали кадри затоплень, а також поділилися найбільш зворушливими історіями порятунку.

Волонтер Борис Зуєв каже, перші дні були найважчими та найактивнішими. Райони, які ближче до води, топило на очах. Усі дуже швидко згрупувалися, почали вивозити людей, тварин. Загалом кожен робив, що міг.

– У наступні дні схема вже стала більш зрозумілою. Зранку всі приїжджають до води і продовжують свою роботу – їздять, дивляться вулиці, можливо, хтось десь лишився, можливо, що ті люди, які не хотіли евакуюватися, все ж таки ухвалюють рішення виїхати або ж говорять про свої потреби, – розповідає Борис.

Наразі затоплені райони мають страшний вигляд – ніби апокаліпсис із фільмів жахів. Дахи будинків, верхівки дерев і навколо — вода.

– Пропливаючи вулицями, які найбільше затопило на правому березі Херсона, можна побачити вже перекошені будинки, споруди в кілька поверхів. Це я не кажу про ті, які взагалі віднесло. Вода дає про себе знати, – каже волонтер.

Райони подалі від води постраждали менше. Є ті, де зачепило тільки якусь частину. Загалом, додає, кожен день зараз дуже активний. Багато допомоги не лише від місцевих, а й від приїжджих – це також волонтери і просто різні люди з різних міст.

Попри критичну ситуацію у місті через теракт, який скоїли російські окупанти, вони невпинно обстрілюють місто з того берега – евакуаційні маршрути, будинки, людей. Сильний обстріл був 8 червня. Тоді вони якраз вийшли з води, і ззаду них стався приліт у житловий будинок.

– Вони стріляють просто під час евакуації… У Херсоні зараз відбувається біда, наша велика спільна біда. Що на тому березі з людьми – думати навіть страшно, – зазначає Борис.

Каже, скількох людей і тварин уже евакуювала саме їхня бригада – не знає, вони не рахують. На човні спочатку могло бути по 5-7 людей, зараз по 1-2. Де кого знаходили, знаходять, там і забирають.

Виїжджати зі своїх будинків хочуть не всі, здебільшого це люди з багатоповерхівок, які чекають, поки піде вода. У такому разі вони просто просять допомоги з продуктами, водою. Уже почали підвозити. Ще таким людям потрібні повербанки.

Також не перестають допомагати і на суші людям з евакуацією та гуманітаркою.

Каже, найяскравіша історія порятунку за ці дні – це коли їх відправили за собакою, кажуть: Там хтось гавкає, потрібно забрати.

– Ми приїжджаємо, відкриваємо вікно, а там жінка, чоловік, чотири собаки і кролик. У той момент вона зраділа і каже: Ви за нами? – згадує Борис.

Додає, одна собака ніяк не хотіла їхати, довелося до них плисти ветеринару, яка дала укол, щоб тимчасово її приспати. У підсумку – завантажили і забрали всіх.

Історією поділився й експоліцейський, а нині волонтер Максим Шешеня. Він просидів у полоні в росіян 24 дні під час окупації Херсона. Ще тоді зрозумів, що вони нелюди, але те, що вони коять із містом і взагалі зараз, не вкладається в голові.

Каже, дивують люди, які відмовляються від евакуації, але є такі, що потім передумують. Так було на другий день потопу, у районі, де вода тільки почала підходити. В одному з будинків було людей 60, більшість із яких усе ж таки вирішили виїхати.

– Там була жінка, яку ми ледве вмовили, років 70, в тілі, але дуже бойова… Колись вона приходила в наш волонтерський штаб й обурювалася, що ніяк її черга не дійде, не пам’ятаю, що саме вона отримувала. Уже в човні я їй кажу: Що ви там обурювалися, ми ж допомагаємо людям. А вона: І я вас запам’ятала. Але вона дуже рада була, дякувала нам, запрошувала потім у гості, – поділився Максим.

Крім евакуації, є й інші важливі справи, якими займаються волонтери. Про них нам розповів волонтер Херсона Ігор Чорний – йдеться про психологів, які надають першу психологічну допомогу.

– Психологи в нас були завжди, оскільки з людьми потрібно спілкуватися і після обстрілів. Ми координуємо, дивимося, кому потрібна допомога, тому зараз психологи спрямовані на тих, хто постраждав від потопу. У людей травма, вони втратили житло, втратили все, – каже він.

Додає, справді багато небайдужих людей, які надають різноманітну допомогу. Багато представників притулків для тварин, які також дуже допомагають і забирають вихованців до себе.

Варто зазначити, що рівень води почав потихеньку падати, проте її все ж таки ще дуже багато. Скільки знадобиться часу, щоб вода повністю пішла – невідомо, але біди ця катастрофа принесла багато.

Зі свого боку хочемо висловити подяку всім волонтерам, адже вони роблять велику та важливу роботу!

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