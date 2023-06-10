Окупанти зранку обстріляли Херсон – поранені волонтери

Сьогодні зранку російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок артилерійських ударів поранення отримали двоє чоловіків – 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, постраждалим від підтоплення.

Поранених госпіталізували, нині медики надають пораненим необхідну допомогу.

Обстріл Херсону триває.

Напередодні російська армія також обстріляла місто Херсон з артилерії. Росіяни били саме по прибережній зоні міста.

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