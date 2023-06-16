Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий

Сергій Череватий
Фото: АрміяInform

У районі Бахмуту наразі спостерігається певне затишшя щодо боєзіткнень, оскільки контрнаступальні дії Сил оборони протягом останнього тижня змусили окупантів бути обережнішими. Водночас ворог накриває українські позиції артилерійським вогнем.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– В останні дві доби спостерігається мінімум боєзіткнень, вчора – два, а за добу – одне. Ворог, розуміючи, що ми використаємо кожен його промах, обов’язково будемо контратакувати, став обережнішим. Тривають артилерійські дуелі. Ворог 353 рази бив по нас ствольною та реактивною артилерією, здійснив п’ять авіанальотів, – уточнив військовий.

Водночас, за його словами, українські захисники знищили 85 окупантів, 141 поранено та чотирьох взяли в полон.

Окрім того, знищено три російські гармати, РСЗВ Град, ЗРК Стріла-10, самохідний міномет Тюльпан та польовий склад із боєприпасами.

Читайте також
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Бої на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ракетоносіїв у Чорному морі стало вдвічі менше, але загроза висока – Гуменюк
Запуск ракет типу Калібр із моря
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Бої на фронті
Дрони, які атакували Україну вночі, знищено силами ППО – Генштаб ЗСУ
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Карта бойових дій на 16.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 8:00 (16.06.2023)
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:30 (16.06.2023)
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 7:00 (16.06.2023)
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 6:00 (16.06.2023)
Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь