Бої під Бахмутом притихли, але тривають артилерійські дуелі – Череватий

У районі Бахмуту наразі спостерігається певне затишшя щодо боєзіткнень, оскільки контрнаступальні дії Сил оборони протягом останнього тижня змусили окупантів бути обережнішими. Водночас ворог накриває українські позиції артилерійським вогнем.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– В останні дві доби спостерігається мінімум боєзіткнень, вчора – два, а за добу – одне. Ворог, розуміючи, що ми використаємо кожен його промах, обов’язково будемо контратакувати, став обережнішим. Тривають артилерійські дуелі. Ворог 353 рази бив по нас ствольною та реактивною артилерією, здійснив п’ять авіанальотів, – уточнив військовий.

Водночас, за його словами, українські захисники знищили 85 окупантів, 141 поранено та чотирьох взяли в полон.

Окрім того, знищено три російські гармати, РСЗВ Град, ЗРК Стріла-10, самохідний міномет Тюльпан та польовий склад із боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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