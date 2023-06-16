Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи
В Одеській та Миколаївській областях прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Зеленський розповів, як пройшов Рамштайн-13
13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн минуло доволі результативно.
Україна продовжує міцнішати. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
Глава держави повідомив, що сьогодні були здійснені вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.
Німеччина відправила в Україну дві машини для розмінування
Німеччина відправила Україні дві броньовані машини для розмінування Wisent 1.
Як повідомляється на сайті німецького уряду, загалом ФРН передала нашій державі вже чотири машини для прориву мінних полів.
Крім Wisent 1, за останній тиждень Німеччина відправила в Україну два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тис. аптечок.
Зеленський запросив Трампа і ДеСантіса приїхати в Україну
Повільні поставки західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.
Він також відповів колишньому лідеру США Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону ДеСантісу, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва.
Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка нашої держави означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.