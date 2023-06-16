Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни

16 Червня, 0:03

Зеленський запросив Трампа і ДеСантіса приїхати в Україну

Повільні поставки західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також відповів колишньому лідеру США Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону ДеСантісу, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва.

Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка нашої держави означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.