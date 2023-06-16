Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Starstreak: що відомо про зенітно-ракетний комплекс, характеристики
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
Україна Live
Live
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни

Ключові події
00:20
В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи
00:07
Зеленський розповів, як пройшов Рамштайн-13
00:05
Німеччина відправила в Україну дві машини для розмінування
00:03
Зеленський запросив Трампа і ДеСантіса приїхати в Україну
Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
16 Червня, 0:20

В Одеській і Миколаївській областях лунають вибухи

В Одеській та Миколаївській областях прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

16 Червня, 0:07

Зеленський розповів, як пройшов Рамштайн-13

13-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн минуло доволі результативно.

Україна продовжує міцнішати. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що сьогодні були здійснені вагомі міжнародні кроки, які посилюють наші позиції одразу на кількох напрямках.

16 Червня, 0:05

Німеччина відправила в Україну дві машини для розмінування

Німеччина відправила Україні дві броньовані машини для розмінування Wisent 1.

Як повідомляється на сайті німецького уряду, загалом ФРН передала нашій державі вже чотири машини для прориву мінних полів.

Крім Wisent 1, за останній тиждень Німеччина відправила в Україну два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тис. аптечок.

16 Червня, 0:03

Зеленський запросив Трампа і ДеСантіса приїхати в Україну

Повільні поставки західної зброї допомагають оборонним зусиллям Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Він також відповів колишньому лідеру США Дональду Трампу і губернатору Флориди Рону ДеСантісу, які поставили під сумнів американську військову підтримку Києва.

Зеленський запросив їх приїхати в Україну, попередивши, що поразка нашої держави означатиме лише ширший конфлікт із Москвою пізніше.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 15.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Заходять невеликими групами: ворог біля Горлівки промацує позиції ЗСУ
війна в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Контрнаступ ЗСУ і засідання Рамштайну: 478-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь