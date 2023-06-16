Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня
Українські військові напередодні ліквідували 590 російських окупантів.
Станом на 16 червня втрати особового складу армії РФ сягнули 218,5 тисяч.
Втрати РФ на 16 червня 2023
- особового складу ‒ близько 218 500 (+590),
- танків ‒ 3 965 (+10),
- бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16),
- артилерійських систем – 3 812 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 606 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 301,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24),
- крилатих ракет ‒ 1 199,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13),
- спеціальної техніки ‒ 519.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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