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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові напередодні ліквідували 590 російських окупантів.

Станом на 16 червня втрати особового складу армії РФ сягнули 218,5 тисяч.

Втрати РФ на 16 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 218 500 (+590),
  • танків ‒ 3 965 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16),
  • артилерійських систем – 3 812 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 606 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 364,
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 301,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24),
  • крилатих ракет ‒ 1 199,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13),
  • спеціальної техніки ‒ 519.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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