Знищено 590 окупантів, 16 ББМ та 19 артсистем: втрати РФ на 16 червня

Українські військові напередодні ліквідували 590 російських окупантів.

Станом на 16 червня втрати особового складу армії РФ сягнули 218,5 тисяч.

Втрати РФ на 16 червня 2023

особового складу ‒ близько 218 500 (+590),

танків ‒ 3 965 (+10),

бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16),

артилерійських систем – 3 812 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 606 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 364,

літаків – 314,

гелікоптерів – 301,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24),

крилатих ракет ‒ 1 199,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13),

спеціальної техніки ‒ 519.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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