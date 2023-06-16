Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 16.06.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.
За даними Генштабу ЗСУ, наразі російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 16.06.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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