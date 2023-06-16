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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 16.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 16.06.2023

Карта бойових дій 15 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 478-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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