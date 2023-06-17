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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ блокує порти України, аби позбутися конкурента на ринку продовольства – Зеленський

РФ блокує порти України, аби позбутися конкурента на ринку продовольства – Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства.

Про це на прес-конференції у Києві після зустрічі з лідерами країн Африканського Союзу заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми організували зернову ініціативу, ми звернулися до міжнародних організацій та лідерів, які дали нам гроші, фонд для того, щоб ми відправили (агропродукцію, – Ред.), до речі, до більшості ваших держав ми відправили безкоштовно. Ось що ми робили. І це не є результатом кризи чи конфлікту між двома державами. Це наслідки блокування Росією наших портів, – сказав він.

Вони це зробили, “щоб самим продавати свою агропродукцію і щоб не було конкуренції з боку України, такого великого постачальника”.

Зеленський також звернув увагу на те, що “Росія не давала можливості будь-якого зернового морського коридору, доти, доки ми в односторонньому порядку не деокупували наш острів Зміїний, і поки ми не отримали відповідну зброю, яка забезпечувала безпеку нашим портам. “.

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Глава нашої держави підкреслив, що “не можна добрими словами або добрими кроками щодо президента РФ зупинити його агресію”.

– Я вважаю, навпаки, дипломатична ізоляція, показати, що весь світ розуміє, що він агресор і терорист, і його оточення – це військові злочинці, такі, як він. Я вважаю, що саме це може бути серйозним та вплинути на його суспільство. Ми цим маємо займатися, впливати на його суспільство, щоб вони зрозуміли, що вони ізольовані, – додав Зеленський.

Африка, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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