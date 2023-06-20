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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Каховському районі повідомляють про потужну детонацію ворожого БК

В окупованому Каховському районі повідомляють про потужну детонацію ворожого БК
Фото: Depositphotos

В окупованому Каховському районі Херсонської області рано-вранці прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляють партизани Каховського Руху.

За їхніми даними, у Каховці був надто сильний вибух. Попередньо відбувається детонація ворожих боєкомплектів.

Крім того, в селищі Любимівка було чути стрілянину.

Вибухи у Каховці 20 червня 2023 року – що відомо про вибухи у Каховці

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Каховка, Стрілянина
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