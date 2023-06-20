Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
В окупованому Каховському районі повідомляють про потужну детонацію ворожого БК
В окупованому Каховському районі Херсонської області рано-вранці прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляють партизани Каховського Руху.
За їхніми даними, у Каховці був надто сильний вибух. Попередньо відбувається детонація ворожих боєкомплектів.
Крім того, в селищі Любимівка було чути стрілянину.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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