В окупованому Каховському районі повідомляють про потужну детонацію ворожого БК

В окупованому Каховському районі Херсонської області рано-вранці прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляють партизани Каховського Руху.

За їхніми даними, у Каховці був надто сильний вибух. Попередньо відбувається детонація ворожих боєкомплектів.

Крім того, в селищі Любимівка було чути стрілянину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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