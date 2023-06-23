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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 485-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 23.06.2023

Карта бойових дій 22 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Карта бойових дій на 23.06.2023 – ситуація на фронті
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