Боксерська комісія розглянула апеляцію нідерландця Ріко Верховена та залишила результат бою з Олександром Усиком без змін.

Про це нідерландець повідомив у Instagram.

Верховен вимагає реванш з Усиком

Бій Усик – Верховен відбувся у Гізі та завершився технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду. Після бою Верховен скаржився на рішення рефері, який зупинив бій. Нідерландець подав офіційний протест на результат.

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За словами Верховена, боксерська комісія підтвердила, що гонг про завершення 11-го раунду пролунав у ринзі, коли рефері зарахував технічний нокаут на користь Усика, а Верховен не мав слідів дезорієнтації.

Попри це, результат залишається незмінним — дострокова перемога українця.

– Рішення комісії підтвердило, що гонг 11-го раунду вже пролунав до того, як рефері зупинив поєдинок. Офіційний хронометрист підтвердив це. Лікар у рингу також підтвердив, що після бою у мене не було ознак дезорієнтації. Комісія вважає, що жоден із цих висновків не змінив результату бою, — заявив Верховен.

Нідерландець додав, що поважає Усика, та назвав його одним із найкращих бійців свого покоління. Проте він вважає, що бій у Гізі “незавершений”. Тому після вердикту комісії Ріко викликав Олександра на “негайний реванш”.

– Я щиро вірю, що всі заслуговували побачити, як мав закінчитися цей бій. Уболівальникам не дали 12-го раунду. Після всього, що ми обидва вклали, вони заслуговували побачити фінал… Тож давай покінчимо з цим і проведемо негайний реванш. Усику, я готовий, – заявив Ріко.

Всесвітня боксерська рада (WBC) головним претендентом на бій з Усиком називає непереможного Агіта Кабаєла.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що саме німець має пріоритетне право на титульний бій.

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