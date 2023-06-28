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Директор заводу у 28. Що відомо про нового очільника Укроборонпрому Сметаніна

Директор заводу у 28. Що відомо про нового очільника Укроборонпрому Сметаніна

26 червня Кабмін затвердив на посаду нового керівника державного концерну Укроборонпром Германа Сметаніна. Що відомо про очільника – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія Сметаніна

Герман Сметанін після університету працював інженером-конструктором у харківському КБ Морозова. За кілька років він встигає попрацювати на Львівському бронетанковому заводі, директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років стає директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час – гендиректором одного з промислових гігантів, заводу ім. Малишева.

Варто зазначити, що Сметаніну лише 31 рік, проте він має 9 років виробничого досвіду.

Нагадаємо, що 26 червня з’явилася неофіційна інформація, що Кабмін оприлюднив рішення про призначення Сметаніна керівником державного концерну Укроборонпром.  Набуло чинності воно 28 червня.

Фото: armyfm.com.ua

Війна в Україні, Україна, Укроборонпром
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