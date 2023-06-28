Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях російські військові затримують дітей, які проявляють українську позицію, щоб тиснути на їхніх батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав та примусовою депортацією дітей до Росії.

– Причиною затримань фактично є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ, – пояснили в ЦНС.

Такі затримання неповнолітніх є одним з елементів примусу батьків до отримання російських паспортів.

За даними ЦНС, росіяни призначили своїх радників директорів шкіл з ідеології, які доносять на дітей в силові органи.

Ввечері 24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов повідомив про вбивство у Бердянську двох українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Окупанти звинувачували хлопців у нібито підготовці диверсії на залізниці.

Джерело: ЦНС

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