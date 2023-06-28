Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат
На Україну насувається циклон Lambert: якою буде погода
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

На тимчасово окупованих територіях російські військові затримують дітей, які проявляють українську позицію, щоб тиснути на їхніх батьків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав та примусовою депортацією дітей до Росії.

– Причиною затримань фактично є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ, – пояснили в ЦНС.

Такі затримання неповнолітніх є одним з елементів примусу батьків до отримання російських паспортів.

За даними ЦНС, росіяни призначили своїх радників директорів шкіл з ідеології, які доносять на дітей в силові органи.

Читайте також
Батькам Тиграна та Микити, яких окупанти вбили у Бердянську, дозволили поховати тіла дітей
Тігран Оганнісян

Ввечері 24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов повідомив про вбивство у Бердянську двох українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Окупанти звинувачували хлопців у нібито підготовці диверсії на залізниці.

Джерело: ЦНС

Війна в Україні, Воєнні злочини, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Укренерго розповіли, що буде з енергосистемою цієї осені та зими
Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС
ВР звернулася до міжнародної спільноти щодо запобігання катастрофі на Запорізькій АЕС
Верховна Рада
Машини повідкидало на кілька метрів: розповіді очевидців удару по Краматорську
Удар по Краматорську 27 червня 2023
Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту – Зеленський
Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС
Дуже ймовірно, що поточний рік буде вирішальним у війні в Україні – Пісторіус
Борис Пісторіус
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (28.06.2023)
Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (28.06.2023)
Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті
Водоспад Шипіт
Який вигляд має будинок з ящиків з-під Градів у деокупованому селі Довгеньке на Харківщині
Росіяни масово затримують на ТОТ дітей за українську позицію – ЦНС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь