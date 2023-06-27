Батькам Тиграна та Микити, яких окупанти вбили у Бердянську, дозволили поховати тіла дітей
Окупаційна влада Бердянська дозволила батькам убитих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова поховати їх.
Про це повідомила керівниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.
– Так, батькам дозволили поховати дітей. Хтось із батьків бачив тіла вбитих дітей (не всім дозволили), – сказала вона.
У четвер, 29 червня, в Бердянську об 11:00 відбудеться прощання з Микитою Хангановим, о 12:00 – з Тиграном Оганнісяном.
Попрощатися з хлопцями можна буде в храмі Святого Миколая (Мелітопольське шосе, 56).
Нагадаємо, ввечері 24 червня гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив про вбивство окупантами двох українців-партизанів, назвавши їх “терористами”.
Російська влада звинувачувала підлітків у нібито підготовці диверсії на залізниці, їм загрожувало до 20 років ув’язнення.
У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому говорить, що на нього чекає смерть, і на прощання вигукує Слава Україні!
Вчора уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що тіла Тиграна та Микити ще не повернули рідним.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко