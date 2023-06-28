Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту – Зеленський

Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту.

– Будь-який заморожений конфлікт – це війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише, коли та скільки життів вона забере. Тому мир повинен бути чесним. Саме такий мир передбачає українська формула миру. І саме тому українська формула миру має універсальну користь. Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту, – сказав він.

Голова держави додав, що Україна допоможе своєю формулою миру усім іншим народам світу, які прагнуть справжнього, справедливого миру.

– Очевидно, що світ є і буде на нашому боці, очевидно, Україна посилює й буде посилювати партнерство та альянси, у яких бере участь. І ми вже історично посилили Євросоюз, – зауважив Зеленський.

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