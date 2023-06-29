Зеленський до лідерів ЄС: Ми готові до початку переговорів про членство в Євросоюзі

Нині історичний час для того, щоб розпочати переговори щодо членства України в Європейському Союзі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Європейської ради, засідання якої відбувається протягом 29-30 червня.

До складу Євроради входять лідери усіх держав-членів Європейського Союзу, а також вищі посадові особи ЄС.

Він нагадав, що цей тиждень почав із поїздки на фронт у Донецьку та Запорізьку області, де зараз зосереджено найбільше бойових операцій – як наступальних, так і оборонних.

– Наші воїни – абсолютні молодці, і я пишаюся ними, кожним і кожною, хто зараз на позиціях, хто відбиває російські штурми та знищує російських терористів. Нам вдається звільняти від окупантів нашу землю та людей – і це найголовніше. Що успішнішими зараз будуть наші воїни, то надовше Росія перестане бути небезпечною і для України, і для всієї нашої Європи, – сказав він.

За його словами, історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Саме це, як каже президент, зараз помітно і в Росії, “така потрібна нам їхня слабкість”.

– Що слабшою буде Росія та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Слабкість Росії зробить її безпечною для інших, а її поразка подолає проблему цієї війни, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави назвав цей час історичним для того, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі.

– Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство, і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати. Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство, і ми це зробимо, – сказав він.

Президент Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні оборонятися від російської агресії і окремо подякував Литві та Польщі, лідери яких вчора, 28 червня, прибули в Київ з неанонсованим візитом.

– Ми не дозволимо Росії чи її терористичним групам навіть спробувати ламати з території Білорусі безпеку литовського та польського народів. Для України безпека партнерів – це й наша безпека, – сказав він.

Український лідер додав, що під час візиту президентів Литви та Польщі в Київ були обговорені оцінки ситуації на території Білорусі та наявних викликів.

– Позиція України абсолютно чітка: будь-яка спроба шантажувати Європу, будь-яка спроба щось утнути проти Європи має сприйматися однаково всією Європою. Якщо хтось десь загрожуватиме тому чи іншому народу Європи, то це абсолютно природно – вступитися за цей народ і ліквідувати загрозу, – сказав він.

Окремо глава держави звернув увагу на санкції в безпековому контексті. Він подякував за ухвалений 11-й санкційний пакет Євросоюзу і наголосив, що важливо “не зупинятись у санкціях”.

– Що менше буде пауз, то менше Росія адаптується до тиску на неї та менше придумає, як обходити санкції. Дякую, що 11-й санкційний пакет приділяє увагу намаганням Росії обійти санкції через треті країни, тож таку увагу варто посилити у 12-му санкційному пакеті ЄС, – сказав він.

Президент України додав, що Росія все ще застосовує багато ракет проти українців, а самі ці ракети “були виготовлені нещодавно та містять критичні компоненти, які зроблені компаніями вільного світу”. Зеленський наголосив, що із цим не можна миритися, тому лідери Європи спільно мають “повністю зупинити використання Росією технологій вільного світу заради агресії проти свободи”.

– Не можна терпіти й того, що Росія робить із нашою Запорізькою атомною станцією. Нагадаю, що це найбільша у Європі АЕС. Російські терористи її замінували. У нас є конкретна інформація від нашої розвідки, і ми представили її, зокрема, дипломатам європейських країн. Як і, до речі, інформацію про використання Росією іноземних компонентів для виробництва ракет. Російська атомна галузь заслуговує санкцій у відповідь на російський радіаційний шантаж, – сказав Зеленський.

Також український лідер звернув увагу на те, що є речі, які “не допомагають нам”.

– Але якщо солідарність і надалі працюватиме, якщо нашу безпекову та економічну співпрацю не ламатимуть штучні й незаконні обмеження, якщо довгострокові та принципові рішення Європи й надалі даватимуть сигнали світу, що Європа вірить у мир, то ця війна точно не затягнеться, – сказав він.

Володимир Зеленський каже, що вдячний за продовження ще на рік вільної торгівлі з Європою, та транзиту української продукції.

За його словами, кожен прояв солідарності та єдності на сьогодні є рятівним.

Президент подякував за пропозицію довготривалого фінансового інструменту Євросоюзу обсягом €50 млрд, про яку оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Якщо цю пропозицію затвердять, це буде правильний сигнал, що Європа вірить у мир, вірить в Україну, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Європарламент завжди дає принципові оцінки щодо того, що відбувається, і в цьому контексті згадав, як з боку ЄП було засуджено російський теракт на Каховській гідроелектростанції.

– Цей теракт призвів до найбільшого за десятиліття екоциду у Європі, й винні в ньому мають відповідати. Важливо, щоб і Європейська рада засудила жахливий російський теракт та екоцид на Каховській ГЕС. Зауважу: якщо потужної реакції європейських лідерів і країн на російський злочин на Каховській ГЕС не буде, то це може додати нахабності російським терористам щодо Запорізької АЕС, – сказав Володимир Зеленський.

Попри загрози нового теракту на ЗАЕС, це в будь-якому разі деструктивно, коли Росія використовує АЕС для радіаційного шантажу й обговорює з країнами – членами ЄС будівництво нових атомних блоків, сказав він.

– Як можна довіряти терористу будівництво атомних блоків? Вибачте, але це риторичне питання, – додав він.

На завершення Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні мир не має альтернатив, а отже не має альтернатив і максимальна єдність у Європі.

Джерело : Офіс президента

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