Карта бойових дій на 05.07.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля.

Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 05.07.2023

Втрати РФ на 5 липня 2023

особового складу ‒ близько 231 700 (+670),

танків ‒ 4 062 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9),

артилерійських систем – 4 288 (+36),

реактивних систем залпового вогню – 656 (+9),

засобів протиповітряної оборони ‒ 395 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 309,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),

крилатих ракет ‒ 1 264,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22),

спеціальної техніки ‒ 598 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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