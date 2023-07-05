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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 05.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля.

Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 05.07.2023

Карта бойових дій 5 липня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 5 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 231 700 (+670),
  • танків ‒ 4 062 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9),
  • артилерійських систем – 4 288 (+36),
  • реактивних систем залпового вогню – 656 (+9),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 395 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 309,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),
  • крилатих ракет ‒ 1 264,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22),
  • спеціальної техніки ‒ 598 (+8).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

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