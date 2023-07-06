Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 9 ворожих засобів ППО: втрати РФ на 6 липня
Упродовж доби українські захисники знищили ще 600 російських окупантів.
Втрати РФ на 6 липня 2023
- особового складу ‒ близько 232 300 (+600),
- танків ‒ 4 068 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15),
- артилерійських систем – 4 310 (+22),
- реактивних систем залпового вогню – 657 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 404 (+9),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 309,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1 264,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23),
- спеціальної техніки ‒ 605 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео