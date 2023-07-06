ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 9 ворожих засобів ППО: втрати РФ на 6 липня

Упродовж доби українські захисники знищили ще 600 російських окупантів.

Втрати РФ на 6 липня 2023

особового складу ‒ близько 232 300 (+600),

танків ‒ 4 068 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15),

артилерійських систем – 4 310 (+22),

реактивних систем залпового вогню – 657 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 404 (+9),

літаків – 315,

гелікоптерів – 309,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21),

крилатих ракет ‒ 1 264,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23),

спеціальної техніки ‒ 605 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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