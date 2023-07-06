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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили ще 600 окупантів та 9 ворожих засобів ППО: втрати РФ на 6 липня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили ще 600 російських окупантів.

Втрати РФ на 6 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 232 300 (+600),
  • танків ‒ 4 068 (+6),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15),
  • артилерійських систем – 4 310 (+22),
  • реактивних систем залпового вогню – 657 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 404 (+9),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 309,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 1 264,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23),
  • спеціальної техніки ‒ 605 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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