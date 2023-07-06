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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 9 вражеских средств ПВО: потери РФ на 6 июля

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники уничтожили еще 600 российских оккупантов.

Потери РФ на 6 июля 2023

  • личного состава – около 232 300 (+600),
  • танков ‒ 4 068 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 932 (+15),
  • артиллерийских систем – 4 310 (+22),
  • реактивных систем залпового огня – 657 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 404 (+9),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 309,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 635 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 1 264,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 888 (+23),
  • специальной техники – 605 (+7).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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