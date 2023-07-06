Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 9 вражеских средств ПВО: потери РФ на 6 июля
За сутки украинские защитники уничтожили еще 600 российских оккупантов.
Потери РФ на 6 июля 2023
- личного состава – около 232 300 (+600),
- танков ‒ 4 068 (+6),
- боевых бронированных машин ‒ 7 932 (+15),
- артиллерийских систем – 4 310 (+22),
- реактивных систем залпового огня – 657 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 404 (+9),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 309,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 635 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1 264,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 888 (+23),
- специальной техники – 605 (+7).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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