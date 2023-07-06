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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака РФ по Білозерці та вибухи в окупованій Макіївці: 498-й день війни

Атака РФ по Білозерці та вибухи в окупованій Макіївці: 498-й день війни
6 Липня, 2:01

У Києві можлива робота ППО – ПС ЗСУ

У Києві та області можлива робота ППО.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові закликали цивільне населення перебувати в укритті.

6 Липня, 1:53

У Сумській області існує загроза застосування БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

6 Липня, 1:36

У Києві ракетна небезпека, РФ атакує Калібрами – КМВА

У Києві існує ракетна небезпека, мешканців столиці закликали прямувати до укриття.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

– Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет Калібр. Прямуйте до укриття, — повідомив він.

6 Липня, 1:32

У Києві та ще 8 областях тривога, існує небезпека атаки ракетами

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про це повідомили у КМВА та Повітряних силах ЗСУ.

– Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська – ракетна небезпека, – йдеться у повідомленні військових.

Паралельно із цим, КМВА оголосила повітряну тривогу у Києві, а Київська ОВА – в області.

6 Липня, 1:30

Ще у чотирьох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили

Про ракетну небезпеку у Повітряних силах повідомили також для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Згодом ракетна небезпека також була оголошена в Черкаській та Полтавській областях.

Військові закликали перебувати в укриттях.

Також військові додали, що курс ракет може змінюватись.

 

6 Липня, 1:28

В напрямку Миколаївщини помітили ракети Калібр – Кім

В напрямку Миколаївської області летять російські ракети Калібр.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Вибачте, калібри летять, – написав він.

Згодом він додав, що ракети пролітають над Снігурівкою Миколаївської області на північ.

6 Липня, 1:10

Можливі пуски Калібрів: у ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Півдня

На Півдні існує ракетна небезпека.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що наразі ймовірними є пуски з боку РФ крилатих ракет Калібр.

У ПС ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Тим часом сирени увімкнули в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.

6 Липня, 1:08

Глава МЗС Польщі пообіцяв “адекватно відреагувати”, якщо РФ атакує Запорізьку АЕС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив в ефірі програми BBC Newsnight, що якщо Росія завдасть удару по Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином.

– Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Так що ми відреагуємо адекватно, – сказав Збігнєв Рау.

Він додав, що використання цього виду зброї або звернення до такого шантажу з боку РФ створять абсолютно нову ситуацію на місцях в Україні.

– Але це також торкнеться значної частини території НАТО. Так що це потребуватиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде, – заявив міністр закордонних справ Польщі.

6 Липня, 0:50

На Запоріжжі та Дніпропетровщині загроза атаки дронів – ПС ЗСУ

У Запорізькій та Дніпропетровській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Війна в Україні
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