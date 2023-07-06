Атака РФ по Білозерці та вибухи в окупованій Макіївці: 498-й день війни
У Києві можлива робота ППО – ПС ЗСУ
У Києві та області можлива робота ППО.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Військові закликали цивільне населення перебувати в укритті.
У Сумській області існує загроза застосування БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У Києві ракетна небезпека, РФ атакує Калібрами – КМВА
У Києві існує ракетна небезпека, мешканців столиці закликали прямувати до укриття.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
– Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет Калібр. Прямуйте до укриття, — повідомив він.
У Києві та ще 8 областях тривога, існує небезпека атаки ракетами
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомили у КМВА та Повітряних силах ЗСУ.
– Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська – ракетна небезпека, – йдеться у повідомленні військових.
Паралельно із цим, КМВА оголосила повітряну тривогу у Києві, а Київська ОВА – в області.
Ще у чотирьох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
Про ракетну небезпеку у Повітряних силах повідомили також для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Згодом ракетна небезпека також була оголошена в Черкаській та Полтавській областях.
Військові закликали перебувати в укриттях.
Також військові додали, що курс ракет може змінюватись.
В напрямку Миколаївщини помітили ракети Калібр – Кім
В напрямку Миколаївської області летять російські ракети Калібр.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– Вибачте, калібри летять, – написав він.
Згодом він додав, що ракети пролітають над Снігурівкою Миколаївської області на північ.
Можливі пуски Калібрів: у ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Півдня
На Півдні існує ракетна небезпека.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повідомляється, що наразі ймовірними є пуски з боку РФ крилатих ракет Калібр.
У ПС ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Тим часом сирени увімкнули в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Глава МЗС Польщі пообіцяв “адекватно відреагувати”, якщо РФ атакує Запорізьку АЕС
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив в ефірі програми BBC Newsnight, що якщо Росія завдасть удару по Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином.
– Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Так що ми відреагуємо адекватно, – сказав Збігнєв Рау.
Він додав, що використання цього виду зброї або звернення до такого шантажу з боку РФ створять абсолютно нову ситуацію на місцях в Україні.
– Але це також торкнеться значної частини території НАТО. Так що це потребуватиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде, – заявив міністр закордонних справ Польщі.
На Запоріжжі та Дніпропетровщині загроза атаки дронів – ПС ЗСУ
У Запорізькій та Дніпропетровській областях існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.