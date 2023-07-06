Атака РФ по Білозерці та вибухи в окупованій Макіївці: 498-й день війни

6 Липня, 1:08

Глава МЗС Польщі пообіцяв “адекватно відреагувати”, якщо РФ атакує Запорізьку АЕС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив в ефірі програми BBC Newsnight, що якщо Росія завдасть удару по Запорізькій АЕС, Польща відреагує відповідним чином.

– Це буде абсолютно нова, абсолютно нова ситуація. Так що ми відреагуємо адекватно, – сказав Збігнєв Рау.

Він додав, що використання цього виду зброї або звернення до такого шантажу з боку РФ створять абсолютно нову ситуацію на місцях в Україні.

– Але це також торкнеться значної частини території НАТО. Так що це потребуватиме адекватної реакції. І не чекайте, що я вам розповім, якою конкретно вона буде, – заявив міністр закордонних справ Польщі.