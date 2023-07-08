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Через скарги РФ не працювали сайти Starlight Media: їх роботу відновили

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Фото: Pixabay

Starlight Media відновила роботу сайтів після того як європейський дата-центр заблокував сервери української медіагрупи через скаргу росіян.

Про це повідомили у компанії Starlight Media.

– Російські спецслужби вміло використовують демократичну регуляцію країн Євросоюзу – і поєднують псевдо-легальні, безпідставні скарги з орієнтацією на європейську бюрократію, яка в п’ятницю ввечері відкладає перевірки до понеділка.

Таким чином, вперше за 500 днів росіяни таки досягли тимчасового часткового блокування європейського дата-центру ресурсів Starlight Media. Проте, IT-команді групи вдалось, протягом ночі, відновити доступ до всіх ресурсів компанії, без втрат даних, – йдеться у повідомленні.

Медіагрупа вже звернулась до українських регуляторів з проханням про посилення заходів інформаційної безпеки в партнерстві з європейськими колегами і перегляд поточних практик, що роблять такі атаки можливими в країнах ЄС.

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– Ми дякуємо Національній Раді з питань телебачення та радіомовлення і Міністерству культури та інформаційної політики за швидке реагування і підтримку українських медіа, що не обмежується робочими днями та годинами, – додають у компанії.

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