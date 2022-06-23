Червень, 23 в 13:48

Громадяни країни-агресора Росії намагалися обійти запроваджені проти них санкції через криптовалютні біржі. На прохання України акаунти підсанкційних росіян уже заблоковані.

Про це поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, росіяни намагалися використати провідні криптовалютні біржі для обходу санкцій, запроваджених міжнародною спільнотою через повномасштабну агресію РФ проти України.

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Так, деякі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам із Білорусі та РФ здійснювати в обхід санкцій анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції. Це суперечило вимогам FATF (Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей).

Такі операції проводилися і через деякі українські вебсайти.

– Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України. ДБР передало інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи, – наголосили у відомстві.

У ДБР уточнили, що світові криптовалютні біржі вже заблокували акаунти росіян, на які вказала Україна.

Як відомо, ще на початку квітня Європейський Союз затвердив черговий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачав обмеження на надання РФ послуг по роботі з криптовалютою.

Наприкінці квітня криптовалютна біржа Binance заблокувала активи родичів кремлівських чиновників. Йдеться про акаунти Поліни Ковальової (падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова), Єлизавети Пєскової (доньки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова), Кирила Малофєєва (сина магната Костянтина Малофєєва).