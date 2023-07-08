Україна отримає від США безпілотники Penguin: що це за системи

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько $800 млн. Збройні сили отримають касетні боєприпаси калібру 155-мм, багато бронетехніки, ПЗРК та ракет ППО.

Окрім цього, Україні передадуть безпілотні літальні системи Penguin, які виробляє американська компанія Edge Autonomy, що базується в Каліфорнії.

Penguin – це високопродуктивна напівінтегрована платформа для малих БпЛА. Дрони на базі Penguin B використовують військові, дослідницькі організації та університети.

Компанія Edge Autonomy пропонує кілька модифікацій дронів Penguin.

Дрони Penguin C:

тривалість польоту – 12+ годин,

дальність польоту – до 180 км,

максимальна висота польоту – 5 км,

вага – 32 кг,

швидкість – від 30 до 65 авіаційних вузлів,

додатковий відсік для корисного навантаження,

незалежна злітно-посадкова смуга,

парашутна система для аварійної посадки,

повністю автоматизований вертикальний зліт і посадка.

Дрони Penguin B оснащені високоефективним двигуном з уприскуванням палива або електричним двигуном. Мають надпотужне шасі, паливний бак великої місткості, універсальне кріплення для корисного навантаження, пневматичну катапульту, наземну станцію управління та антену стеження.

Характеристики:

Максимальна висота польоту – 4 км.

Тривалість польоту – понад 20 годин (залежно від обладнання).

Дальність польоту – також може варіюватися залежно від встановленого обладнання.

Максимальна злітна вага – залежно від конфігурації, але понад 20 кг.

Максимальна швидкість – понад 60 авіаційних вузлів.

Розмах крил – 3,3 м.

Дрони Penguin C MK 2.5 VTOL:

Розмах крил – 4,12 м.

Максимальна злітна вага – 32 кг.

Максимальна висота польоту – 5 км.

Тривалість польоту – 12+ годин.

Дальність польоту – до 180 км.

Швидкість – від 45 до 65 авіаційних вузлів.

Маючи можливість приземлятися і злітати в будь-якому місці, систему можна швидко і легко використовувати для військових цілей – чи-то керування вогнем, чи-то пошуку і порятунку людей, чи-то оцінювання шкоди інфраструктурі.

Виробник запевняє, що завдяки їхнім дронам артилерійський вогонь потраплятиме точно в ціль.

Фото: Edge Autonomy

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