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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна отримає від США безпілотники Penguin: що це за системи

Україна отримає від США безпілотники Penguin: що це за системи

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько $800 млн. Збройні сили отримають касетні боєприпаси калібру 155-мм, багато бронетехніки, ПЗРК та ракет ППО.

Окрім цього, Україні передадуть безпілотні літальні системи Penguin, які виробляє американська компанія Edge Autonomy, що базується в Каліфорнії.

Penguin – це високопродуктивна напівінтегрована платформа для малих БпЛА. Дрони на базі Penguin B використовують військові, дослідницькі організації та університети.

Компанія Edge Autonomy пропонує кілька модифікацій дронів Penguin.

Дрони Penguin C:

  • тривалість польоту – 12+ годин,
  • дальність польоту – до 180 км,
  • максимальна висота польоту – 5 км,
  • вага – 32 кг,
  • швидкість – від 30 до 65 авіаційних вузлів,
  • додатковий відсік для корисного навантаження,
  • незалежна злітно-посадкова смуга,
  • парашутна система для аварійної посадки,
  • повністю автоматизований вертикальний зліт і посадка.
Безпілотники Penguin – характеристики американських дронів

Penguin C. Фото: Edge Autonomy

Дрони Penguin B оснащені високоефективним двигуном з уприскуванням палива або електричним двигуном. Мають надпотужне шасі, паливний бак великої місткості, універсальне кріплення для корисного навантаження, пневматичну катапульту, наземну станцію управління та антену стеження.

Характеристики:

  • Максимальна висота польоту – 4 км.
  • Тривалість польоту – понад 20 годин (залежно від обладнання).
  • Дальність польоту – також може варіюватися залежно від встановленого обладнання.
  • Максимальна злітна вага – залежно від конфігурації, але понад 20 кг.
  • Максимальна швидкість – понад 60 авіаційних вузлів.
  • Розмах крил – 3,3 м.

Дрони Penguin C MK 2.5 VTOL:

  • Розмах крил – 4,12 м.
  • Максимальна злітна вага – 32 кг.
  • Максимальна висота польоту – 5 км.
  • Тривалість польоту – 12+ годин.
  • Дальність польоту – до 180 км.
  • Швидкість – від 45 до 65 авіаційних вузлів.

Маючи можливість приземлятися і злітати в будь-якому місці, систему можна швидко і легко використовувати для військових цілей – чи-то керування вогнем, чи-то пошуку і порятунку людей, чи-то оцінювання шкоди інфраструктурі.

Виробник запевняє, що завдяки їхнім дронам артилерійський вогонь потраплятиме точно в ціль.

Фото: Edge Autonomy

Безпілотники, Дрони, США
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