Україна отримає від США безпілотники Penguin: що це за системи
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько $800 млн. Збройні сили отримають касетні боєприпаси калібру 155-мм, багато бронетехніки, ПЗРК та ракет ППО.
Окрім цього, Україні передадуть безпілотні літальні системи Penguin, які виробляє американська компанія Edge Autonomy, що базується в Каліфорнії.
Penguin – це високопродуктивна напівінтегрована платформа для малих БпЛА. Дрони на базі Penguin B використовують військові, дослідницькі організації та університети.
Компанія Edge Autonomy пропонує кілька модифікацій дронів Penguin.
Дрони Penguin C:
- тривалість польоту – 12+ годин,
- дальність польоту – до 180 км,
- максимальна висота польоту – 5 км,
- вага – 32 кг,
- швидкість – від 30 до 65 авіаційних вузлів,
- додатковий відсік для корисного навантаження,
- незалежна злітно-посадкова смуга,
- парашутна система для аварійної посадки,
- повністю автоматизований вертикальний зліт і посадка.
Дрони Penguin B оснащені високоефективним двигуном з уприскуванням палива або електричним двигуном. Мають надпотужне шасі, паливний бак великої місткості, універсальне кріплення для корисного навантаження, пневматичну катапульту, наземну станцію управління та антену стеження.
Характеристики:
- Максимальна висота польоту – 4 км.
- Тривалість польоту – понад 20 годин (залежно від обладнання).
- Дальність польоту – також може варіюватися залежно від встановленого обладнання.
- Максимальна злітна вага – залежно від конфігурації, але понад 20 кг.
- Максимальна швидкість – понад 60 авіаційних вузлів.
- Розмах крил – 3,3 м.
Дрони Penguin C MK 2.5 VTOL:
- Розмах крил – 4,12 м.
- Максимальна злітна вага – 32 кг.
- Максимальна висота польоту – 5 км.
- Тривалість польоту – 12+ годин.
- Дальність польоту – до 180 км.
- Швидкість – від 45 до 65 авіаційних вузлів.
Маючи можливість приземлятися і злітати в будь-якому місці, систему можна швидко і легко використовувати для військових цілей – чи-то керування вогнем, чи-то пошуку і порятунку людей, чи-то оцінювання шкоди інфраструктурі.
Виробник запевняє, що завдяки їхнім дронам артилерійський вогонь потраплятиме точно в ціль.
Фото: Edge Autonomy