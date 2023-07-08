Залужному – 50! Найвлучніші цитати головнокомандувача ЗСУ та кумедні меми

8 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний святкує день народження. На честь його 50-річчя Факти ICTV зібрали топові висловлювання залізного генерала, які вже встигли стати цитатами, а також найцікавіші меми.

Залужний на військовій службі з 1997 року. Він з відзнакою закінчив інститут та пройшов усі щаблі військової служби – від командира взводу до командира батальйону. 27 липня 2021 року Залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України.

А 23 травня 2022 Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time. Він одружений та має дві доньки. На честь залізного генерала у місті Покров Дніпропетровської області назвали вулицю. Також у смт Стара Синява також можна зустріти вулицю Генерала Залужного.

Цитати Залужного

Про ядерний шантаж РФ

– Мене це анітрохи не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь ідуть ззовні: Бійтеся ядерного удару. То що, ми маємо здатися?

Про контрнаступ

– Дратує, коли кажуть, що контрнаступ розпочався повільніше, ніж очікувалося. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки або щось іще. Кожен день і кожен метр даються кров’ю.

– Тому що противник використовує авіацію іншого покоління. Це ніби ми зараз пішли б у наступ із луком і стрілами.

Про війну

– Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога.

– Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією.

– Сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, то будемо знищеними.

Про ЗСУ

– На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя й вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців.

– Те що, відбувається, і те, що ми тримаємось, – це українські люди. Це український солдат і сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції.

Про НАТО

– Ми повністю вже фактично розробили ті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати.

Про мету

– Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. ЗСУ не приймуть жодних перемовин, доки РФ не залишить захоплені території.

Про мрії

– Мені хотілося б, щоб звільнили наші окуповані території, щоб Крим і Донбас стали українськими, щоб там замайоріли наші прапори, щоб закінчилася війна

Про цінності

– Єдність – наша головна зброя.

– Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно.

– Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися.

Меми про Залужного

Після того, як на бронежилеті головнокомандувача ЗСУ помітили шеврон із героєм саги Зоряні війни, Малюком Йодою – Ґроґу, у мережі з’явилася низка мемів.

А коли втрати росіян сягнули 100 тисяч, мережа вибухнула мемами, головним героєм яких, звісно, був Залужний. Там жартували про транзакцію у виписці за картою Залужного, а також про срібну кнопку від YouTube для головнокомандувача, яку вручають на 100 тис. підписників.

Більше мемів про головнокомандувача ЗСУ Залужного дивіться у добірці.

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