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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Домовилися діяти разом – Зеленський з Дудою обговорили майбутній саміт НАТО

Домовилися діяти разом – Зеленський з Дудою обговорили майбутній саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда домовилися про координацію дій напередодні саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Про це Зеленський написав у Twitter.

– На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Домовилися діяти разом, щоб отримати найкращий результат для України, – йдеться у повідомленні.

9 липня Володимир Зеленський та Анджей Дуда прибули до Луцька, щоб відвідати заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

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Джерело, фото: Володимир Зеленський

Анджей Дуда, Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО
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