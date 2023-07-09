Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 09.07.2023 – ситуація на фронті
Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти зосереджують основні зусилля, відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 09.07.2023
Втрати РФ на 9 липня 2023
- особового складу ‒ близько 234 040 (+600),
- танків ‒ 4 078 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 7 964 (+11),
- артилерійських систем – 4 366 (+20),
- реактивних систем залпового вогню – 668 (+7),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 413 (+3),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 309,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 685 (+19),
- крилатих ракет ‒ 1 271,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929 (+15),
- спеціальної техніки ‒ 628 (+9).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська