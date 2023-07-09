Карта бойових дій на 09.07.2023 – ситуація на фронті

Протягом доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські окупанти зосереджують основні зусилля, відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 09.07.2023

Втрати РФ на 9 липня 2023

особового складу ‒ близько 234 040 (+600),

танків ‒ 4 078 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 7 964 (+11),

артилерійських систем – 4 366 (+20),

реактивних систем залпового вогню – 668 (+7),

засобів протиповітряної оборони ‒ 413 (+3),

літаків – 315,

гелікоптерів – 309,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 685 (+19),

крилатих ракет ‒ 1 271,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929 (+15),

спеціальної техніки ‒ 628 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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