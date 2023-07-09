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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 600 окупантів та 20 ворожих артсистем: втрати РФ на 9 липня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили ще 600 російських окупантів.

На 501-шу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 234 040.

Крім того, напередодні Збройні сили України спалили чотири ворожі танки, 11 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, сім одиниць реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дев’ять одиниць спеціальної техніки.

У небі над Україною 8 липня було приземлено 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 9 липня 2023

  • особового складу ‒ близько 234 040 (+600),
  • танків ‒ 4 078 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 964 (+11),
  • артилерійських систем – 4 366 (+20),
  • реактивних систем залпового вогню – 668 (+7),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 413 (+3),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 309,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 685 (+19),
  • крилатих ракет ‒ 1 271,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 628 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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