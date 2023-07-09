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Валентина Чорна, редакторка стрічки

НАТО має нарешті втрутитися, щоб зупинити Росію: іноЗМІ про очікування від саміту у Вільнюсі

НАТО має нарешті втрутитися, щоб зупинити Росію: іноЗМІ про очікування від саміту у Вільнюсі
Фото: Depositphotos

Питання про членство України в НАТО стане одним із ключових на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

Як пише The Guardian, президент Володимир Зеленський усвідомлює, що офіційного запрошення до блоку країна не отримає, поки перебуває у стані війни з Росією.

Однак лідер держави наполегливо закликає президента США Джо Байдена та членів НАТО вжити негайних “конкретних кроків” щодо гарантій безпеки.

Зеленський стверджує, що це підвищить моральний дух українських солдатів і надішле важливий сигнал диктатору Володимиру Путіну.

За словами оглядача Саймона Тісдалла, найважливішим питанням для країн-членів НАТО зараз є те, чи роблять вони достатньо для того, щоб Україна виграла війну проти РФ.

– Існує ризик, що якщо нинішній контрнаступ не призведе до прориву, поставки зброї закінчаться, настане нова зимова енергетична криза, а підтримка Заходу ще більше знизиться, Зеленський буде змушений піти на переговори – навіть на територіальні поступки заради миру. Таємні неофіційні переговори США і Росії вже ведуться, – пише аналітик.

Тісдалл зазначає, що навіть зараз Байден відмовляється виходити за рамки посилених, довгострокових “зобов’язань безпеки”.

Ріші Сунак туманно каже, що “законне місце” України – у НАТО. Президент Франції Еммануель Макрон намагається грати на два боки, а Німеччина продовжує наполягати, що не обговорюватиме членство України, доки не закінчиться війна.

– Вони стверджують, що діють відповідально. Але ця надто знайома балаканина, яка надмірно і нерозумно обмежує дії НАТО, насправді корениться в побоюваннях американців і західноєвропейців, що спровокований Путін може напасти на Захід. Це таке поверхневе мислення. Попри всі свої погрози, Путін також побоюється конфлікту між Росією і НАТО. Для нього це було б політичним і військовим самогубством, – йдеться у матеріалі.

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Британська газета The Telegraph пише, що на цьогорічному саміті у Вільнюсі Німеччина наполягатиме на відтермінуванні вступу України до НАТО.

Зокрема, через побоювання, що цей крок може привести до війни з Росією.

– Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати негайне членство. Потрібен час для розробки гарантій, а це, по суті, заблокує членство, – зазначило джерело видання.

За даними The Telegraph, Німеччина використає щорічний саміт НАТО, щоб закликати інших зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України.

В американській газеті The Washington Post стверджується, що єдність НАТО буде перевірена на майбутньому саміті у Вільнюсі.

Найскладніші питання, ймовірно, будуть пов’язані з тим, як полегшити вступ України до НАТО.

– Дехто стверджує, що визнання того, що Україна виконає обіцянку, дану багато років тому, стане необхідним кроком для стримування російської агресії у Східній Європі. Інші побоюються, що це буде сприйнято як провокація, яка може перерости в ще більш масштабний конфлікт, – йдеться у статті.

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Війна в Україні, НАТО, Російська агресія, Саміт НАТО
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