Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Зробив це навмисно. Чому Ердоган погодився повернути Україні захисників Азовсталі
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв

військові ЗСУ
Фото: Міноборони

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення перевірки оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямків.

Про це він написав у Telegram.

– Адміністраціям і нашим воїнам визначено завдання щодо покращення оборонних рубежів і позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями, – йдеться у повідомленні.

Наєв зазначив, що уже розпочато тренування українських військових у різних ситуаціях. Ця робота буде планово тривати й надалі.

Окрім того, будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.

Читайте також
Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв

Джерело: Сергій Наєв

Війна в Україні, Сергій Наєв, український кордон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Вільнюсі відбувся саміт NAFO – спільноти, яка протидіє російським фейкам
NAFO
Країни НАТО домовилися усунути ПДЧ зі шляху України до вступу у військовий блок – Кулеба
НАТО
Туреччина не висувала жодних умов щодо повернення захисників Маріуполя – посол
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Допомога від ООН та ЮНІСЕФ: хто з українців може отримати виплати у 2023 році
Зарплата, гроші, виплати, гривні, гаманець
Відео
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками

У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.

Ярослава Марущенко
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь