Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення перевірки оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямків.

Про це він написав у Telegram.

– Адміністраціям і нашим воїнам визначено завдання щодо покращення оборонних рубежів і позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями, – йдеться у повідомленні.

Наєв зазначив, що уже розпочато тренування українських військових у різних ситуаціях. Ця робота буде планово тривати й надалі.

Окрім того, будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.

Джерело: Сергій Наєв

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