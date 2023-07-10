Загрозливі напрямки на півночі будуть міцніше прикриті інженерними загородженнями – Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення перевірки оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинського напрямків.
Про це він написав у Telegram.
– Адміністраціям і нашим воїнам визначено завдання щодо покращення оборонних рубежів і позицій. Незабаром загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями, – йдеться у повідомленні.
Наєв зазначив, що уже розпочато тренування українських військових у різних ситуаціях. Ця робота буде планово тривати й надалі.
Окрім того, будуть посилені озброєнням і військовою технікою ті підрозділи, які виконують завдання безпосередньо вздовж державного кордону.
Джерело: Сергій Наєв
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