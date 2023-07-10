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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні

Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні
Фото: Depositphotos

Зменшення інтенсивності ракетних атак пояснюється тим, що Росія, ймовірно, перейшла “у режим накопичення” для нового масованого удару по Україні.

Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

– Не хочу нагнітати, але за вікном 10 липня, а російські окупанти, після травневої і червневої ракетної лихоманки, явно знизили інтенсивність ударів і нальотів у липні, – вказав він.

Коваленко зазначає, що за два останні місяці РФ вичерпала свої запаси ракет. За перші 10 днів червня РОВ випустили 76 ракет і 43 дрона-камікадзе, тоді як за першу третину липня окупанти задіяли проти України всього лише 13 КРМБ Калібр.

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– При цьому, в останній раз авіаційні ракети Х-101/555 запускалися 24 червня. Все наводить на думку, що Росія цілком могла зараз перейти у режим накопичення БК, який виснажився за 2 місяці ударів, – говорить він.

До цього минула умовна “пауза” у повітряних атаках (з 9 березня по 28 квітня) дозволила Росії накопичити запаси для обмежених, але регулярних обстрілів. Цього разу, приблизно з 24 червня, РФ могла як мінімум виготовити близько 30 ракет типу Х-101/555. Це без урахування інших типів ракет, підкреслив Коваленко.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
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