Занадто тихий липень: Коваленко назвав причину зменшення ракетних атак РФ по Україні
Зменшення інтенсивності ракетних атак пояснюється тим, що Росія, ймовірно, перейшла “у режим накопичення” для нового масованого удару по Україні.
Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
– Не хочу нагнітати, але за вікном 10 липня, а російські окупанти, після травневої і червневої ракетної лихоманки, явно знизили інтенсивність ударів і нальотів у липні, – вказав він.
Коваленко зазначає, що за два останні місяці РФ вичерпала свої запаси ракет. За перші 10 днів червня РОВ випустили 76 ракет і 43 дрона-камікадзе, тоді як за першу третину липня окупанти задіяли проти України всього лише 13 КРМБ Калібр.
– При цьому, в останній раз авіаційні ракети Х-101/555 запускалися 24 червня. Все наводить на думку, що Росія цілком могла зараз перейти у режим накопичення БК, який виснажився за 2 місяці ударів, – говорить він.
До цього минула умовна “пауза” у повітряних атаках (з 9 березня по 28 квітня) дозволила Росії накопичити запаси для обмежених, але регулярних обстрілів. Цього разу, приблизно з 24 червня, РФ могла як мінімум виготовити близько 30 ракет типу Х-101/555. Це без урахування інших типів ракет, підкреслив Коваленко.
У Білорусі показали наметове містечко, де могли би розміститись і тренуватися представники ПВК Вагнер. Утім, після невдалого походу на Москву, тут їх ще не бачили. Так само достеменно не відомо, де перебуває сам Євген Пригожин.Ярослава Марущенко