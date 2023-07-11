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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби важкі бої точаться на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля.

Протягом доби там відбулось 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 11.07.2023

Карта бойових дій 10 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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