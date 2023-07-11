Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 11.07.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби важкі бої точаться на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де російські війська зосереджують основні зусилля.
Протягом доби там відбулось 30 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 11.07.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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