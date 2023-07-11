За кілька годин узгодять рішення щодо руху до членства України в НАТО – Столтенберг

Рішення НАТО щодо руху до членства України узгодять за кілька годин.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час публічного форуму, який відбувається одночасно з самітом НАТО у Вільнюсі.

– Ви побачите точне формулювання за кілька годин, оскільки ми зараз фіналізуємо наше комюніке. Я вже говорив про певні елементи, які, як я очікую, будуть там присутні, але остаточне погодження – за лідерами, які саме будуть формулювання, – сказав Столтенберг.

Водночас він раніше нагадав, що у травні на зустрічі міністрів в Осло запропонував прибрати вимогу виконання Плану дій щодо членства України в НАТО.

– Україна пройшла довгий шлях, відтоді як було ухвалено рішення 2008 року про наступний крок у вигляді ПДЧ. Відтоді Україна стала значно ближчою до НАТО, і настав час відобразити це в рішеннях Альянсу. Я переконаний, що формулювання комюніке саміту будуть позитивними, буде сильний сигнал щодо України і шляху вперед до членства (у військовий блок, – Ред.), – заявив він.

Раніше Столтенберг заявив про переговори щодо скасування плану дій щодо вступу України в НАТО.

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