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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський прибуде у Вільнюс вже сьогодні – Столтенберг

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Вже сьогодні, 11 липня, президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО.

Про це під час брифінгу повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, президент України візьме участь у вечері у вівторок.

Генсек НАТО також зауважив, що на завтра запланована погоджувальна зустріч із Зеленським.

За його словами, із союзниками будуть обговорені питання плану щодо підвищеної готовності військ та фінансової підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден чекатиме на особисту зустріч із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі. Захід відбудеться 11 та 12 липня у Вільнюсі.

Єнс Столтенберг, Вільнюс, Володимир Зеленський, НАТО, Саміт НАТО
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