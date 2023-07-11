Зеленський та Байден зустрінуться на полях саміту НАТО – Білий дім

Президент США Джо Байден чекатиме на особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі. Захід відбудеться 11 та 12 липня у Вільнюсі.

Про це під час брифінгу сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зауважив, що під час зустрічі обговорюватимуться відносини НАТО з Україною і шлях до її майбутнього членства.

Салліван додав, що йде “активна дискусія” щодо критеріїв, які Україна має виконати, щоб стати членом військового блоку.

Радник ще раз наголосив, що Україна має провести низку реформ, щоб стати членом НАТО. На цьому, за його словами, наполягає Байден.

– Це була його позиція з самого початку, яка залишається вірною і сьогодні, і ми залишаємося вірними їй у Білому домі. Президент також чітко дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і надамо їй і виняткову кількість озброєнь та можливостей як від нас, так і від наших партнерів, – сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня.

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