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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський та Байден зустрінуться на полях саміту НАТО – Білий дім

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офіс президента

Президент США Джо Байден чекатиме на особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі. Захід відбудеться 11 та 12 липня у Вільнюсі.

Про це під час брифінгу сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зауважив, що під час зустрічі обговорюватимуться відносини НАТО з Україною і шлях до її майбутнього членства.

Салліван додав, що йде “активна дискусія” щодо критеріїв, які Україна має виконати, щоб стати членом військового блоку.

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Радник ще раз наголосив, що Україна має провести низку реформ, щоб стати членом НАТО. На цьому, за його словами, наполягає Байден.

– Це була його позиція з самого початку, яка залишається вірною і сьогодні, і ми залишаємося вірними їй у Білому домі. Президент також чітко дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і надамо їй і виняткову кількість озброєнь та можливостей як від нас, так і від наших партнерів, – сказав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня.

Вільнюс, Володимир Зеленський, Джо Байден, НАТО
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