Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюс 12 липня – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Прессекретар Зеленського відмовився від коментарів.

Інших подробиць журналісти не розкрили.

Саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11-12 липня. Україна розраховує отримати на ньому чіткий сигнал про готовність приєднатися до військового блоку.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, імовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати вступ у НАТО.

Напередодні саміту, 10 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО стосовно України ще тривають.

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