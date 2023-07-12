Гарантії безпеки не є заміною членства в НАТО – Кулеба

Україну влаштовує будь-яка модель гарантій безпеки, яка не є альтернативою членства в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи прийнятність для Києва ізраїльської безпекової моделі.

– Нам не потрібен другий Будапештський меморандум, коли за порожні обіцянки віддали ядерну зброю. Ми не віддамо членство в НАТО за будь-які обіцянки, – сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що найсильніша та найпотужніша гарантія того, що в Європі не буде більше війни, це членство України в Альянсі.

– Усі інші гарантії безпеки – це добре. Але ніщо не замінить членство в НАТО. Це принципова позиція президента (Володимира Зеленського. – Ред.). І вона буде реалізована в тих рішеннях, які ухвалюються, – наголосив він.

Також Кулеба заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі шлях України до союзу став коротшим, але не швидшим.

Джерело : Радіо Свобода

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