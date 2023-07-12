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Хорошие, но не идеальные. Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Хорошие, но не идеальные. Зеленский оценил результаты саммита НАТО
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе “хорошими”, но не идеальными.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Результаты саммита НАТО хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальны… Пока мы не в НАТО еще, но это уже реальность. Это и есть наша защита — такая большая поддержка мира. Потому что это и есть вера в Украину, как в будущего полноправного члена, равноправного, и как в гаранта безопасности, и как в победителя в этой войне за свободу и права людей, — отметил президент.

По словам Зеленского, Украина ценит признание такого типа, при котором ПДЧ не нужен. В то же время он отметил, что на саммите хотелось бы получить гарантии безопасности “именно на пути к интеграции в НАТО, а не вместо него”.

— И сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить Большая семерка, и я думаю, что если это произойдет, мы будем над этим работать, это будет для нас конкретным успехом, — добавил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу альтернативных гарантий безопасности, которые должны предложить страны G7 на саммите НАТО.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Саммит НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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