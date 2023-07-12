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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після саміту шлях України до НАТО став коротшим, але не швидшим – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Після саміту НАТО у Вільнюсі шлях України до Альянсу став коротшим, але не швидшим. Зараз Україна має реалізувати рішення саміту, щоб прискорити євроатлантичну інтеграцію.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Є план “А” — членство України в НАТО. Питання тільки в тому, щоб якомога швидше пройти цей шлях. Нам не потрібен ніякий план “Б”. Ми вже в цю штуку гралися протягом історії України багато років тому. Нам потрібне членство в НАТО. Членство України в НАТО посилить сам Альянс, зробить нашу країну більш захищеною, і головне — воно запобігатиме новим агресіям в Європі, – наголосив Кулеба.

Міністр також зазначив, що Україна не розуміє, які саме умови мають бути виконані для отримання запрошення стати членом Альянсу.

– Невідомо. Немає. От у цьому і проблема. Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати, – додав він.

Водночас Кулеба запевнив, що держава працюватиме з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, НАТО, Україна
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