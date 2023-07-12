Реальні юридичні запевнення. Зеленський пояснив, що змінить рішення про гарантії безпеки для України
Надання гарантій безпеки лідерами країн G7 може стати “парасолькою безпеки” для України.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
– У нас немає реальних юридичних гарантій безпеки від наших партнерів. Є фактичні: фінансові, санкційні. Це ж рішення може стати першим юридичним документом, що символізує таку “парасольку безпеки”, – сказав президент.
За його словами, потім Україна вже матиме документи про двосторонні угоди, у яких будуть “зазначені речі, які ми вже маємо, або ті, яких нам не вистачає”.
Зеленський зазначив, що до цього документа зможуть приєднатися не тільки країни Великої сімки.
– Хоча всі ми розуміємо, що найкраща гарантія для нас — бути в НАТО. На шляху до Альянсу ми хотіли б мати ті гарантії, які зараз у нас, і мати їх постійно. Ми хочемо мати відповідний документ, щоб допомога була виписана і конкретна, – наголосив він.
Також Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі “хорошими” навіть попри те, що Україна не отримала запрошення стати членом Альянсу.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк