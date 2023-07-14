НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
У четвер, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.
У ній взяли участь міжнародники, представники уряду та Офісу глави держави.
– Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди, – написав Зеленський у Telegram.
Президент повідомив, що Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів щодо гарантій безпеки, а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.
– Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили, – підсумував Зеленський.
Раніше Зеленський заявляв, що саміт у Вільнюсі прибрав усі суперечки щодо майбутнього членства України в Альянсі.
Він наголосив, що вперше за час незалежності було сформовано фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк