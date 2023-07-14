НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі

У четвер, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.

У ній взяли участь міжнародники, представники уряду та Офісу глави держави.

– Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди, – написав Зеленський у Telegram.

Президент повідомив, що Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів щодо гарантій безпеки, а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

– Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили, – підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що саміт у Вільнюсі прибрав усі суперечки щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Він наголосив, що вперше за час незалежності було сформовано фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.

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