Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 13 липня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків саміту НАТО у Вільнюсі.

У ній взяли участь міжнародники, представники уряду та Офісу глави держави.

– Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди, – написав Зеленський у Telegram.

Президент повідомив, що Україна працює над змістовним наповненням Ради Україна-НАТО, готує укладання двосторонніх договорів щодо гарантій безпеки, а також готується до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

– Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили, – підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський заявляв, що саміт у Вільнюсі прибрав усі суперечки щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Він наголосив, що вперше за час незалежності було сформовано фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.

Читайте також
Важливо перемогти до саміту у Вашингтоні: коли Україна отримає запрошення до НАТО
Україна-НАТО

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Саміт НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Заколот Пригожина призвів до чисток в армії РФ через нестачу довіри – WSJ
ПВК Вагнер
Мінус 200 росіян: ЗСУ вдало влучили по ворожих позиціях у Токмаку
Війна в Україні
Жителів Херсонщини, які відмовилися від громадянства РФ, примусово депортують – Генштаб
російський окупант
Майже половина українських біженців має намір залишитися в Німеччині надовго – опитування
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
За підсумками саміту НАТО Україна отримає підтримку на €1,5 млрд – Резніков
Олексій Резніков
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Підшивати тепер не доведеться! Незабаром почнеться відшив одягу для жінок-військових
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
НАТО без України вже не уявити: Зеленський провів нараду за підсумками саміту у Вільнюсі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь