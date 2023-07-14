В української судді журналісти знайшли паспорт РФ, який вона отримала після анексії Криму

Суддя Донецького окружного адмінсуду Людмила Арестова має громадянство Російської Федерації. Про це свідчать дані з автоматизованої системи Роспаспорт.

Витяг з системи вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі “договору про прийняття Криму до складу Росії” 5 квітня 2014 року. Українців, які на той момент постійно проживали на півострові, Росія визнавала своїми громадянами.

Журналісти проєкту Схеми з’ясували, що у період з 2018-го по січень 2022 року Людмила Арестова приїздила в окупований Крим, де в загальному провела понад 250 днів. Ці поїздки суддя пояснила необхідністю відвідувати батьків.

Також журналісти Схем дізналися індивідуальний номер платника податків в Росії Людмили Арестової – він прив’язаний до її російського паспорта. Паспорт Арестової засвітився і в базах даних про клієнтів медичних установ Росії.

Наприклад, ім’я Людмили Арестової є в базі даних медичної лабораторії Гемотест (витік інформації стався у 2022 році). Згідно з записами, українська суддя там проходила тест на коронавірус. Для того щоб здати кров на такий аналіз, в Гемотесті вимагають оригінал паспорта РФ, зазначають журналісти.

Схеми наголошують, що станом на 13 липня 2023 року паспорт Людмили Арестової є дійсним, тобто вона все ще має російське громадянство.

Крім того, Схеми знайшли фотографії зі святкування дня народження доньки судді, зроблені в окупованому Севастополі. Фото опубліковані у 2018 році.

За інформацією Схем, суддя Людмила Арестова щонайменше шість разів відвідала окупований Крим у 2018 році, сім разів – у 2019-му, у 2020-му – один раз, у 2021-му – п’ять разів.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів є анкета Арестової від 2018 року – тоді суддя проходила кваліфікаційне оцінювання. У 2019 році Арестова заповнювала аналогічну анкету, коли подавала кандидатуру на посаду судді Окружного адміністративного суду Києва. Тоді вона знову не повідомила про російський документ.

Журналістам Схем суддя Арестова заявила, що не має російського громадянства.

– У мене немає російського громадянства. Я тільки знаю, що мешкала в Криму, була там зареєстрована і працювала в суді, тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий. Бо, якщо я не помиляюся, всі громадяни, хто мешкав в Криму і був там зареєстрований на момент анексії, були визнані громадянами Росії, – повідомила Арестова.

Коли у судді запитали про схожість почерку та підпису у документах з суддівського досьє та у витягу з системи Роспаспорт, Арестова заявила, що це начебто підробка, бо там міститься інформація, “яка не відповідає дійсності”.

Про дані її паспорту в медичних установах Росії суддя відповіла: Я не знаю, що це за інформаційні бази. Я проходила тести на коронавірус на підконтрольній території.

Щодо відвідування окупованого Криму Арестова зазначила, що там живуть її літні батьки, які мають дуже серйозні захворювання. До речі, батьки судді – громадяни Російської Федерації, вони мешкали на Камчатці, а потім переїхали у 2007 році в Севастополь.

Варто зауважити, що Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можливе внесення Людмилою Арестовою неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду. Нині не встановлено достатніх даних та доказів для підозри судді Донецького окружного адміністративного суду у вчиненні вищевказаних правопорушень, наголосили в ДБР.

Арестова зауважила, що справу проти неї сфабрикували для того, щоб втручатися в діяльність суду та стежити за нею.

Журналісти наголошують, що до редакції Радіо Свобода надійшли адвокатські запити чоловіка судді – Сергія Васильєва – з вимогою надати інформацію про журналістів, які проводять розслідування щодо Арестової. Сама суддя також хоче дізнатися від журналістів Схем, якою саме інформацією про неї володіють.

Пізніше до редакції також надійшов запит від Вищої ради правосуддя через скаргу Арестової з формулюванням про нібито втручання в її роботу. У своїй скарзі суддя повідомила, що на момент окупації Криму вона мешкала та була зареєстрована у Севастополі.

Донецький окружний адміністративний суд після початку вторгнення Росії до України у 2014 році переїхав до Слов’янська, а у 2022 році до Дніпра. До речі, на 10 серпня в Арестової призначене судове засідання.

Фото: Схеми

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