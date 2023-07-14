У украинской судьи журналисты нашли паспорт РФ, который она получила после аннексии Крыма

Судья Донецкого окружного админсуда Людмила Арестова имеет гражданство Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные из автоматизированной системы Роспаспорт.

Выписка из системы указывает, что российский паспорт Арестова получила на основании “договора о принятии Крыма в состав России” 5 апреля 2014 года. Украинцев, которые на тот момент постоянно проживали на полуострове, Россия признавала своими гражданами.

Журналисты проекта Схемы выяснили, что в период с 2018-го по январь 2022-го года Людмила Арестова приезжала в оккупированный Крым, где в общем провела более 250 дней. Эти поездки судья объяснила необходимостью посещать родителей.

Также журналисты Схем узнали индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России Людмилы Арестовой — он привязан к ее российскому паспорту. Паспорт Арестовой “засветился” и в базах данных о клиентах медицинских учреждений России.

Например, имя Людмилы Арестовой есть в базе данных медицинской лаборатории Гемотест (утечка информации произошла в 2022 году). Согласно записям, украинская судья там проходила тест на коронавирус. Для того чтобы сдать кровь на такой анализ в Гемотесте требуют оригинал паспорта РФ, отмечают журналисты.

Схемы отмечают, что по состоянию на 13 июля 2023 года паспорт Людмилы Арестовой является действительным, то есть она все еще имеет российское гражданство.

Кроме того, Схемы нашли фотографии с празднования дня рождения дочери судьи, сделанные в оккупированном Севастополе. Фото опубликованы в 2018 году.

По информации Схем, судья Людмила Арестова минимум шесть раз посетила оккупированный Крым в 2018 году, семь раз — в 2019-м, в 2020-м — один раз, в 2021-м — пять раз.

На сайте Высшей квалификационной комиссии судей есть анкета Арестовой от 2018 года — тогда судья проходила квалификационное оценивание. В 2019 году Арестова заполняла аналогичную анкету, когда подавала кандидатуру на должность судьи Окружного административного суда Киева. Тогда она снова не сообщила о российском документе.

Журналистам Схем судья Арестова заявила, что не имеет российского гражданства.

— У меня нет российского гражданства. Я только знаю, что я жила в Крыму и была там зарегистрирована, и работала в суде, и поэтому мне такой паспорт, возможно, действительно был выдан. Потому что, если я не ошибаюсь, там все граждане, кто жил в Крыму, и кто был там зарегистрирован на момент аннексии, они были все признаны гражданами России, — сообщила Арестова.

Когда у судьи спросили о сходстве почерка и подписи в документах из судейского досье и в выписке из системы Роспаспорт, Арестова заявила, что это якобы подделка, потому что там содержится информация, “которая не соответствует действительности”.

О данных ее паспорта в медицинских учреждениях России судья ответила: Я не знаю, что это за информационные базы. Я проходила тесты на коронавирус на подконтрольной территории.

Относительно посещения оккупированного Крыма Арестова отметила, что там живут ее пожилые родители, которые имеют очень серьезные заболевания. Кстати, родители судьи — граждане Российской Федерации, они жили на Камчатке, а потом переехали в 2007 году в Севастополь.

Стоит заметить, что Государственное бюро расследований (ГБР) проводит досудебное расследование в уголовном производстве от 16.06.2021 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных 1 ч. 111 ст. (государственная измена), ч.2 376-1 ст. (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем в органах и учреждениях системы правосудия, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Проверяется возможное внесение Людмилой Арестовой ложных сведений в автоматизированную систему документооборота суда. В настоящее время не установлено достаточных данных и доказательств для подозрения судьи Донецкого окружного административного суда в совершении вышеуказанных правонарушений, отметили в ГБР.

Арестова заявила, что дело против нее сфабриковали для того, чтобы вмешиваться в деятельность суда и следить за ней.

Журналисты отмечают, что в редакцию Радио Свобода поступили адвокатские запросы мужа судьи — Сергея Васильева — с требованием предоставить информацию о журналистах, которые проводят расследование в отношении Арестовой. Сама судья также хочет узнать от журналистов Схем, какой именно информацией о ней владеют.

Позже в редакцию также поступил запрос от Высшего совета правосудия из-за жалобы Арестовой с формулировкой о якобы вмешательстве в ее работу. При этом в своей жалобе судья сообщила, что на момент оккупации Крыма она жила и была зарегистрирована в Севастополе.

Донецкий окружной административный суд после начала вторжения России в Украину в 2014 году переехал в Славянск, а в 2022 году в Днепр. Кстати, на 10 августа у Арестовой назначено судебное заседание.

Фото: Схеми

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