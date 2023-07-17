Денисенко про Кримський міст: Важливо, щоб був паралізований залізничний рух

Для України важливо, щоб після “надзвичайної події” на Кримському мосту вночі 17 липня був паралізований залізничний рух.

На цьому в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосив політолог, директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

– Якщо справді залізничний рух буде паралізовано, це різко ускладнить будь-яку логістику російським військам щодо постачання будь-чого через Кримський півострів, – говорить Вадим Денисенко.

Очільник уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов під час екстреного звернення пообіцяв, що рух залізничного транспорту буде відновлено до дев’ятої ранку, а поїзди наздоганятимуть графік, що змістився.

Натомість Вадим Денисенко прогнозує, що, зважаючи на руйнування, рух мостом – і автомобільний, і залізничний – у найближчі кілька діб точно буде паралізовано.

Зауважимо, що вночі 17 липня, як кажуть окупанти, “сталась надзвичайна ситуація на Кримському мосту“.

Там пошкоджено щонайменше два прольоти.

Рух автомобілів та поїздів призупинено. Не працює й поромна переправа.

Автомобілістам радять обирати сухопутний маршрут через окуповані території України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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