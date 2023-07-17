США надають понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги Україні

Сполучені Штати Америки виділяють понад $500 млн на гуманітарну допомогу Україні.

Про це під час візиту до Києва оголосила очільниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Новий пакет гуманітарної допомоги Україні, яку надаватимуть через ООН та інші неурядові організації-партнери, буде скерований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто постраждав від війни.

Кошти підуть на екстрену продовольчу допомогу, медичне обслуговування, забезпечення тимчасовим притулком, питною водою, засобами гігієни та грошовою допомогою.

– Фінансування також спрямоване на забезпечення захисту найбільш вразливих і схильних до ризику груп населення, включно зі створенням безпечних місць для жінок і дівчаток і наданням їм психологічної підтримки, – повідомили в USAID.

Після оголошення Пауер загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої США Україні з початку повномасштабної війни, перевищив $2,6 млрд, з них $1,9 млрд – по лінії USAID.

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