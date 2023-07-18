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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На 11-й день після ракетного удару: з-під завалів будинку у Львові дістали живого кота

На 11-й день після ракетного удару: з-під завалів будинку у Львові дістали живого кота

На одинадцятий день після влучання російської ракети у житловий будинок у Львові на вулиці Стрийській комунальники знайшли під завалами живого кота.

Про це повідомила мешканка зруйнованого будинку і керівниця ГО Світова асоціація з питань тварин України UPAW Оксана Кошак.

На момент удару по будинку на четвертому поверсі були місцева мешканка Ольга, її матір, собака та два коти. Маму жінки врятувати не вдалося. Пса дістали живим з-під завалів, а одного з котів, писали ЗМІ, бачили біля будинку, але через стрес тваринка тікала.

У Львові на 11-й день після ракетного удару врятували кота з-під завалів

Кіт Черчилль. Фото: Оксана Кошак

Про ще одного хвостатика не було інформації. Нині котику надають меддопомогу.

– Це просто диво! Сьогодні, на 11-й день після влучання ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі та друг нашої раніше врятованої собачки Аліси. Щастя, що пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчилля, – повідомила Кошак.

У ветлікарні безкоштовно взяли аналізи та провели ультразвукову діагностику. Котик зневоднений, але має апетит. Він зараз на антибіотиках та спецхарчуванні.

Вночі 6 липня Росія вдарила ракетами Калібр по Львову та області. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що три ракети влучили по Львову. З-під завалів зруйнованого будинку дістали десятьох загиблих.

Фото та джерело: Оксана Кошак

домашні тварини, Кіт, Львів, ракетний удар
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