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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вдираються вночі в оселі, розставили блокпости: окупанти посилили терор у Мелітополі

російські окупанти
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські війська посилили контроль на вулицях. Зокрема, окупанти розставили нові блокпости у місті, влаштовують обшуки та перевірки у житлових будинках.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на вулиці випустили десятки російські патрулів, а зупинити для перевірки можуть кожного випадкового місцевого жителя.

– Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи та телефони. Ходять з перевірками по домівках та вдираються вночі з обшуком, – стверджує мер Мелітополя.

Федоров розповів, що десятки людей після перевірок потрапляють до російської комендатури, а їхня подальша доля залишається невідомою. Він наголосив, що мешканці окупованих територій живуть під постійним тиском через військових РФ.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь
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