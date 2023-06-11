Вдираються вночі в оселі, розставили блокпости: окупанти посилили терор у Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські війська посилили контроль на вулицях. Зокрема, окупанти розставили нові блокпости у місті, влаштовують обшуки та перевірки у житлових будинках.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на вулиці випустили десятки російські патрулів, а зупинити для перевірки можуть кожного випадкового місцевого жителя.
– Встановлюють блокпости, зупиняють авто, перевіряють салон, багажник, документи та телефони. Ходять з перевірками по домівках та вдираються вночі з обшуком, – стверджує мер Мелітополя.
Федоров розповів, що десятки людей після перевірок потрапляють до російської комендатури, а їхня подальша доля залишається невідомою. Він наголосив, що мешканці окупованих територій живуть під постійним тиском через військових РФ.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова