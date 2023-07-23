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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти вгатили касетними боєприпасами: у Часовому Яру згорів палац культури

Обстріл Часового Яру 23 липня 2023

Удосвіта 23 липня російські війська знищили палац культури в Часовому Яру Донецької області, вгативши по місту касетними боєприпасами.

Рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, довелося припиняти роботу, поки не стихне обстріл.

Будівля палацу культури, що використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги, згоріла.

У закладі знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори та побутову хімію), а також медичне обладнання.

На щастя, минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, РФ
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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