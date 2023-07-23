Окупанти вгатили касетними боєприпасами: у Часовому Яру згорів палац культури
Удосвіта 23 липня російські війська знищили палац культури в Часовому Яру Донецької області, вгативши по місту касетними боєприпасами.
Рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, довелося припиняти роботу, поки не стихне обстріл.
Будівля палацу культури, що використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги, згоріла.
У закладі знищено незначний запас гуманітарної допомоги (харчові набори та побутову хімію), а також медичне обладнання.
На щастя, минулося без жертв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.
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Джерело: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко
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