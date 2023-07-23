Оккупанты ударили кассетными боеприпасами: в Часовом Яру сгорел дворец культуры

Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

22 июля, 16:29

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