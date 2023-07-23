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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты ударили кассетными боеприпасами: в Часовом Яру сгорел дворец культуры

Обстріл Часового Яру 23 липня 2023

На рассвете 23 июля российские войска уничтожили дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, ударив по городу кассетными боеприпасами.

Прибывшим на место спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось прекращать работу, пока не стихнет обстрел.

Здание дворца культуры, использовавшееся в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи, сгорело.

В заведении уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы и бытовая химия), а также медицинское оборудование.

К счастью, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія, РФ
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