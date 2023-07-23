Оккупанты ударили кассетными боеприпасами: в Часовом Яру сгорел дворец культуры
На рассвете 23 июля российские войска уничтожили дворец культуры в Часовом Яру Донецкой области, ударив по городу кассетными боеприпасами.
Прибывшим на место спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось прекращать работу, пока не стихнет обстрел.
Здание дворца культуры, использовавшееся в качестве городского гуманитарного штаба и места предоставления медицинской помощи, сгорело.
В заведении уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы и бытовая химия), а также медицинское оборудование.
К счастью, обошлось без жертв.
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Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко
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