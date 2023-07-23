Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО на 26 июля из-за ситуации в Черном море

26 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание нового Совета Украина – НАТО по просьбе президента Уераины Владимира Зеленского, из-за ситуации в Черном море.

Об этом в воскресенье, 23 июля, пишет Deutsche Welle.

Стороны должны встретиться для того, чтобы “провести консультации относительно последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море”, сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску и отметила, что встреча состоится на уровне послов.

Напомним, накануне украинский президент обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время саммита Организации Североатлантического договора в Вильнюсе.

Также стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Черном море и определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования Черноморского зернового коридора.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершилось 17 июля.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компании, владеющие судами, готовы продолжать поставки зерна, если Украина и Турция обеспечат проход судов.

И уже в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Оккупанты уже пятые сутки специально обстреливают порты Одессы и Николаева и уничтожают украинское зерно.

Сегодня, в ночь на 23 июля российские войска выпустили по Одесчине не менее пяти видов ракет всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

В результате массированной атаки россиян по Одессе и области погиб один человек, еще 22 ранены, в том числе четверо детей.

Источник : Deutsche Welle

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